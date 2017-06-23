В Северной Корее отрицают пытки американского студента

Власти Северной Кореи отвергли обвинения в пытках американского студента Отто Уормбира. На прошлой неделе его передали в США в состоянии комы после 15 месяцев заключения в КНДР. Вскоре Уормбир скончался, не приходя в сознание. Президент США Дональд Трамп обвинил в его смерти власти КНДР.

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что это клевета и назвали смерть Уормбира «загадочной». Власти КНДР подчеркнули, что ситуация укрепила их во мнении, что «доброжелательность к врагу – это табу».

В 2016 году Отто Уормбира приговорили к 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. Затем власти КНДР передали студента в США, где у него обнаружили гибель клеток мозга. Через неделю он скончался.

В Пхеньяне уверяли, что студент заразился ботулизмом. Американские врачи это опровергли. Родители Уормбира считают, что его пытали.