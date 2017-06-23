В Узбекистане работников прокуратуры и судей ждут большие льготы

Работники прокуратуры смогут получить дополнительные ипотечные льготы. Соответствующие меры предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 9.06.2017 г. № 365, сообщает Podrobno.uz.

Согласно документу, сотрудникам органов прокуратуры предоставляются ипотечные кредиты с трёхлетнем льготным периодом, в течение которого заемщики выплачивают только проценты по кредиту.

Это правило не распространяется на судей, но для них также предусмотрены льготы. Согласно изменениям в соответствующем положении, судьи и работники прокуратуры, не обеспеченные жильем, могут получать компенсацию за аренду жилых помещений. Сумма компенсации имеет определённые ограничения, она не должна быть выше:

4-х МРЗП – в г. Ташкенте;

3-х МРЗП – в г. Нукусе и областных центрах;

2-х МРЗП – в других городах и районных центрах.

Ранее подобную компенсацию получали только лица, назначенные в регионы вне места постоянного жительства.