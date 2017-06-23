Сват президента Эмомали Рахмона погиб в результате ДТП

Камол Нуралиев, бывший первый заместитель министра водного хозяйства Таджикистана и сват президента Таджикистана Эмомали Рахмона, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации источников Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), трагедия произошла на трассе между городами Нурек и Дангара. Сообщается, что похороны Камола Нуралиева пройдут в пятницу, 23 июня в Дангаре.

Махмадулло Саидализода, председатель Дангаринского района, в беседе с «Озоди» подтвердил информацию о гибели Камола Нуралиева в результате ДТП и сообщил, что тело уже отправлено в дом погибшего.

Бывшему высокопоставленному чиновнику и близкому родственнику главы государства было 70 лет. Восемь лет тому назад Камол Нуралиев был отправлен на пенсию с поста заместителя министра водного хозяйства Таджикистана.

Камол Нуралиев был академиком Инженерной Академии Таджикистана и два года тому назад был избран академиком Международной инженерной академии.

Сын Камола Нуралиева – Джамолиддин Нуралиев, первый зампредседателя Национального банка Таджикистана, женат на Озоде Рахмон, второй дочери президента Таджикистана и руководителя исполнительного аппарата главы государства. Джамолиддин Нуралиев до 2015 года работал сначала заместителем, а потом первым заместителем министра финансов Таджикистана.