Сенат Казахстана одобрил поправки, предусматривающие лишение гражданства

Верхняя палата парламента Казахстана одобрила противоречивые поправки, предусматривающие возможность лишения гражданства за «террористические преступления». Сенат принял проект изменений и направил его на подпись президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Законопроект был одобрен мажилисом, нижней палатой парламента, в мае.

Как передает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода), согласно проекту, казахстанцы могут быть лишены гражданства по решению суда, если их признают виновными в организации преступной группы и участии в ней, нанесении «тяжкого вреда жизненно важным интересам страны», посягательстве на жизнь первого президента Нурсултана Назарбаева и в ряде других преступлений.

Критики проекта говорят, что его нормы могут быть направлены против оппозиционных политиков, в том числе живущих за рубежом в добровольном изгнании, заявляя, что понятие «жизненно важные интересы Казахстана» очень расплывчато.

76-летний Назарбаев находится у власти с 1989 года, он встал у руля Казахстана до провозглашения независимости страны в результате краха Советского Союза.