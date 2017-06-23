Мирзияев предложил создать узбекско-американское СП по производству меда

22 июня в ходе визита в Ферганскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил Ферганский учебно-производственный центр пчеловодства, где предложил создать специальное узбекско-американское СП по производству меда, сообщает Podrobno.uz.

«В Ферганском государственном университете нужно наладить подготовку специалистов по пчеловодству. Если создать учреждение по изучению научных основ этой отрасли, сюда на обучение будет приезжать молодежь и из других областей. Кроме того, необходимо наладить сотрудничество с зарубежными государствами, в том числе с США. Нужно создать узбекско-американское совместное предприятие, наладить регулярный обмен опытом специалистов двух стран», – отметил глава государства.