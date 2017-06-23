В «узбекских» районах Афганистана на границе с Туркменистаном армия ведет бои с «ИГ»

Районный центр и несколько государственных учреждений на севере Афганистана впервые перешли в распоряжение боевиков «Исламского государства». О захвате района Дерзап боевиками «ИГ» сообщают депутаты регионального совета провинции Джовузджан. По сообщениям из региона, в настоящее время идут бои между правительственными войсками и боевиками. В результате боевых действий тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.

Между тем, глава полиции провинции Джувузджан Рахматулла Туркустани в беседе с Радио «Азатлык» (Туркменской редакцией Радио Свобода), подтвердив сообщения об ожесточенных столкновениях между афганской армией и боевиками, отметил, что боевикам «Исламского государства» пока не удалось захватить весь район Дерзап.

«Район еще не сдался», отметил руководитель региональной полиции.

«Боевики «ИГ» пока не смогли захватить район Дерзап. Афганские силы оказывают сопротивление исламским боевикам. Военные объекты под контролем афганских сил. Мы отправляем в Дерзап дополнительное подкрепление. Между боевиками и афганскими силами идут ожесточенные бои», сообщил Рахматулла Туркустани.

Район Дерзап расположен вблизи столицы провинции Джовузджан Шибиргана. До этого боевики «ИГ» контролировали села Дерзап и Гошдепе.

По словам представителя провинциального совета Северного Афганистана Халымы Садаба местная армия пыталась оказать сопротивление «ИГ», но из-за отсутствия помощи со стороны центрального правительства силы оказались не равными.

«Если центральное правительство не окажет вовремя помощь, под ударом окажется провинциальная столица Шибирган», – отмечает Халыма Садаб.

Местные чиновники сообщают о том, что в провинциях Фарьяп, Джовузджан и Серпул находятся также боевики «Исламского движения Узбекистана».

Как отметил пресс-секретарь администрации провинции Джовузджан Мухаммет Гапуры, в провинции Джовузджан в рядах боевиков «ИГ», в боевых действиях принимают участие и «боевики из Узбекистана».

«В провинции Джовузджан, в Дерзабе и Гошдепе боевики «Исламского движения Узбекистана» обосновались вместе с семьями. Они обучают местных боевиков военному делу и осуществляют нападения на правительственные войска», – рассказал Гапуры.

Три из десяти районов провинции Джовузджан граничат с Туркменистаном. По некоторым данным, 70 процентов населения провинции составляют этнические туркмены. В районах Дерзап и Гошдепе проживают преимущественно этнические узбеки.