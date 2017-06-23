Президент RFE/RL отверг обвинения в адрес сайта «Крым.Реалии»

Публикация портала «Крыминформ», в которой журналистов проекта Украинской службы Радио Свобода «Крым.Реалии» обвиняют в государственной измене, является посягательством на их безопасность и их профессию, заявил в четверг президент медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа (RFE/RL) Томас Кент.

Он отметил, что сайт «Крым.Реалии» предоставляет жителям аннексированного Россией полуострова Крым доступ к достоверной информации и руководствуется принципами демократических ценностей и плюрализма, разделяемыми государствами во всем мире, включая Россию и США.

Томас Кент также подчеркнул, что независимые журналисты подвергаются давлению на территории Крыма.

Накануне сайт «Крыминформ», связанный с российскими властями на полуострове, опубликовал материал, озаглавленный «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать». Его авторы обвиняют проект «Крым.Реалии» в «подрывной деятельности» и вмешательстве в российские политические процессы.