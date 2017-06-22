«Узагроэкспорт» лишен монополии на экспорт плодоовощной продукции

Специализированная внешнеторговая компания «Узагроэкспорт», созданная в 2016 году, лишена монополии на поставку свежей плодоовощной продукции на внешние рынки. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзияева от 21 июня «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности».

Как передает Gazeta.uz, с 1 июля всем субъектам предпринимательства предоставляется право отгружать на экспорт свежую плодоовощную продукцию, виноград и бахчевые культуры на основе прямых договоров на условиях 100-процентной предварительной оплаты.

Как говорится в официальном комментарии к постановлению, анализ деятельности в сфере экспорта плодоовощной продукции показал наличие значительного незадействованного потенциала и бюрократических препон для масштабного участия производителей плодоовощной продукции в экспортной деятельности.

Отмена монополии, наряду с расширением объемов экспорта, призвана также стимулировать дехканские и фермерские хозяйства в расширении объемов производства востребованной на внешних рынках плодоовощной продукции и повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет более эффективного использования земельных ресурсов, в том числе путем повторных посевов.

Для обеспечению соответствия отечественной продукции принятым за рубежом нормам и стандартам Министерству сельского и водного хозяйства поручено в месячный срок разработать и утвердить меры по внедрению в национальные нормативные документы международных карантинных правил.

Постановление предусматривает создание равных условий для осуществления экспортной деятельности как для производителей, так и для внешнеторговых организаций, оказывающих содействие отечественным производителям в продвижении их продукции на внешних рынках. Предусмотренные законодательством льготы и преференции для производителей-экспортеров отныне будут применяться для всех субъектов предпринимательства, экспортирующих продукцию отечественных производителей.

Принятый документ также решает вопросы, связанные с многочисленными обращениями субъектов предпринимательства о наличии сложностей при прохождении разрешительных процедур, включая затягивание сроков оформления сертификатов соответствия товаров. Отныне органы сертификации обязаны оформлять сертификаты соответствия на производимые и ввозимые товары в срок, не превышающий трех рабочих дней.

Постановлением дополнительно предусмотрено снижение налоговой нагрузки для предприятий, вынужденных экспортировать товары собственного производства по ценам ниже себестоимости в условиях неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Так, выручка от реализации товаров (работ, услуг), экспортируемых по ценам ниже себестоимости на основе заключений специальной экспертной комиссии, будет определяться для целей налогообложения исходя из фактической цены их реализации.