В Бельгии задержали 4 подозреваемых в причастности к попытке теракта

Правоохранительные органы Бельгии задержали четырех подозреваемых в причастности к попытке теракта на Центральном вокзале в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне стало известно, что взрыв пытался совершить 36-летний выходец из Марокко. Злоумышленника ранее не подозревали в связях с экстремистами. Однако известно, что он симпатизировал группировке «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран.

Сама попытка теракта произошла во вторник вечером. Нападавший пытался взорвать бомбу в чемодане. Никто из находившихся на вокзале не пострадал. Подозреваемого застрелили солдаты.

У злоумышленника при себе было большое количество взрывчатки, но сдетонировала лишь незначительная ее часть. Существовали опасения, что на нападавшем был пояс смертника. Эта информация не подтвердилась.

После терактов «Исламского государства» в Брюсселе в марте 2015 года в Бельгии действуют повышенные меры безопасности. Тогда при взрывах в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека.