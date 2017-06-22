В Узбекистане создан Центр по возвращению культурных ценностей из-за рубежа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 20 июня подписал постановление, согласно которому при Кабинете Министров республики создан специальный Центр изучения хранящихся за рубежом и относящихся к Узбекистану культурных ценностей.

Среди задач Центра, как говорят специалисты Министерства культуры Узбекистана, создание банка данных о хранящихся за рубежом культурных ценностях, связанных с Узбекистаном, их научное изучение. Кроме того, Центр займется анализом соблюдения и эффективности законодательства в сфере ввоза и вывоза культурных ценностей.

– Предложение о создании этого Центра было представлено нашим Министерством, а теперь президент утвердил это своим постановлением. В настоящее время многие наши бесценные экспонаты и другие историко-культурные ценности хранятся за рубежом, в основном, в России. Постановление президента подразумевает получение точных копий этих экспонатов и их научное изучение, – говорит «Озодлику» специалист Минкультуры Узбекистана.

В постановлении президента также говорится о проведении переговоров и принятие необходимых мер по возвращению данных ценностей в страну.

– Известно, что советские годы большинство бесценных экспонатов, в частности, изделия из золота, которые хранились в музеях Хивы, Самарканда и Бухары, а также в центрах других бывших узбекских ханств, были вывезены в Ленинград. Сегодня большая их часть хранится в Восточном отделении Эрмитажа. Наш президент хочет добиться, чтобы со временем эти экспонаты вернулись на родину. Однако в его постановлении не говорится о том, что они должны быть возвращены именно сейчас. В документе говорится о необходимости изучения путей по их возвращению. Но это достаточно трудная задача. Этим делом должны заняться наши искусные дипломаты, а не историки и искусствоведы. Существуют международные конвенции, которые могут послужить основанием для их возвращения в Узбекистан, но вопрос связан с желанием России или другого государства, в музеях которых хранятся наши экспонаты. Если они сами не пожелают возвращать их нашей стране, то будет очень трудно вернуть их на родину, – сказал сотрудник Минкультуры Узбекистана.

Во время беседы с репортером «Озодлика» он добавил, что по инициативе российской стороны на завершающей стадии находится процесс по возвращению в Узбекистан одного из исторически значимых экспонатов:

– Пока я не могу сообщить вам, о каком именно экспонате идет речь. Но могу сказать, что речь идет об очень важном для Узбекистана экспонате. Вначале мы должны вернуть его в страну, а потом сообщим о нем СМИ, – сказал нашему радио представитель Минкультуры Узбекистана.

В разговоре с репортером «Озодлика» искусствовед из Узбекистана, бывший хранитель одного из исторических музеев республики, вспоминает, как в свое время стал свидетелем того, как специальным решением Министерства культуры СССР из музеев Узбекистана в Эрмитаж вывозили редчайшие золотые экспонаты:

– Я помню, как в советское время было заведено уголовное дело после того, как золотые украшения из музея в Бухаре были превращены в лом и похищены, а оригиналы заменены подделками из меди. Если не ошибаюсь, то в 1984 году специальным решением Минкультуры СССР бесценные золотые экспонаты из музеев Хивы, Бухары и Самарканда были вывезены в Эрмитаж. И только музей Нукуса сопротивился решению Минкультуры и отказался отдавать в Эрмитаж бесценные экспонаты, связанные с историей каракалпаков. Я считаю, что с одной стороны было правильным отдать эти бесценные экспонаты в Эрмитаж. Потому что и сегодня они хранятся в музее в достаточно хорошем состоянии. Если бы они остались у нас, то местные чиновники давно бы украли и продали их. Вам известно, что случилось с экспонатами, которые хранились во Дворце хивинских ханов. По данному делу было заведено несколько уголовных дел, но украденные экспонаты все равно не нашлись. По некоторым сообщениям, хоким Хорезмской области Ислам Бабаджанов в свое время подарил Гульнаре Каримове седло самого Исфандиярхана. Поэтому сейчас очень важно разработать не только механизмы по возвращению наших бесценных экспонатов на родину, но и механизмы по их защите от местных чиновников с низким культурным уровнем, которым ничего не известно о нашей истории, – сказал искусствовед из Узбекистана.

В настоящее время коллекции памятников истории и культуры народов Узбекистана собраны и хранятся в более чем 20 музеях мира. В том числе в Российском государственном музее Востока, Российском этнографическом музее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Британском музее, Национальном музее Индии и Национальной библиотеке Испании.