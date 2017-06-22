Таксист из Узбекистана вернул владельцу потерянные 100 тысяч рублей (аудио)

Узбекистанец, работающий таксистом в Москве, вернул владельцу оставленные им в салоне автомобиля 100 тысяч рублей (около 1700 долларов США) и другие документы. Владелец крупной суммы потерянных денег Павел Шапкин успел сделать селфи с таксистом из Узбекистана, но от радости забыл спросить его имя.

17 июня житель Кирова Павел Шапкин сел в автомобиль таксиста из Узбекистана. Но доехав до места назначения, в спешке он забыл свой кошелек на заднем сидении авто.

Однако спустя некоторое время, таксист из Узбекистана нашел россиянина, чтобы вернуть ему оставленный им в салоне автомобиля кошелек. Как выяснилось, таксист, обнаружил кошелек на заднем сидении авто, сопоставил визитки и данные на банковских картах и набрал номер телефона, указанный в визитке.

Вот как описал произошедшее на свой странице в Instagram Павел Шапкин: ​

«Сегодня я потерял кошелек. Для полноты картины должен сказать, что в нем было 100 000 рублей наличными и все мои карты с еще n-ой суммой. Даже представить себе не мог, где он. Точнее варианты были, но очень и очень сумрачные. И вот раздается звонок и, представьте себе, простой парнишка из Узбекистана сообщает, что нашел мой кошелек и хочет вернуть все в целости и сохранности со словами, что его родители так воспитали».

Павел Шапкин, растроганный до глубины души поступком узбекистанца, написал в соцсети, что сделал селфи на память с таксистом-героем.

«Я поражен до глубины души. Можете себе представить как ему, мягко говоря, не помешали бы эти деньги? И для семьи и для молодой жены. Но он просто отыскал меня и все вернул. Нет слов. А это фото на память», – написал на своей странице в Instagram Павел Шапкин​.

В разговоре с репортером «Озодлика» россиянин Павел Шапкин рассказал, что в тот день он вернулся в Россию из Китая, где находился в служебной командировке:

– В Москве я решил задержаться и в какую-то часть дня я понял, что у меня с собой нет кошелька. Где я его оставил, не имел ни малейшего понятия. Думал, может быть в Китае, в самолете, в аэропорту или оставил в машине. У меня не было вариантов. Расстроился сильно, купил уже билет обратно домой, отменил все планы. И уже за несколько часов до моего поезда, раздался телефонный звонок. Позвонивший мне молодой человек сказал, что нашел в такси мой кошелек. Он привез мой кошелек прямо на вокзал. Он рассказал, что приехал из Узбекистана, что у него в Москве молодая жена есть и больше никого. Он рассказал мне, что работает, таксует. Он сказал, что никогда не взял бы чужих денег, что его родители так воспитали. Машина марки «Лифан», на фоне которой мы сфотографировались, это его авто. Я уже смирился с потерей денег, но мне было интересно, справится ли с искушением тот человек, который найдет эти деньги. Но таксист из Узбекистана сказал, что ему было легко принять решение вернуть деньги, так как его родители так воспитали, – сказал нашему репортеру россиянин Павел Шапкин.

В социальных сетях многие пользователи восхитились поступком таксиста из Узбекистана. Запись Павла Шапкина в Instagram за короткое время набрала несколько тысяч «​лайков» и просмотров.

Как признался с сожалением Павел Шапкин, от неожиданной радости он не успел спросить имени таксиста из Узбекистана.