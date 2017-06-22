Рамазан хайит в Узбекистане будет отмечаться 26 июня

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О праздновании Рамазан хайита», согласно которому 26 июня в Узбекистане объявлен выходным днем.

«Принимая во внимание решение управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамазан хайита с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», – говорится в постановлении.

В постановлении подчеркивается роль и значение праздника благодеяния, благодарения, доброты и милосердия – священного Рамазан хайита в духовной жизни узбекского народа, а также в сохранении и возвышении национально-духовных ценностей.

Президент Шавкат Мирзияев поручил республиканским фондам «Нуроний», «Махалла» и другим общественным организациям и ведомствам «организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах».

В Узбекистане два главных мусульманских праздника – Рамазан-хаит и Курбан байрам – с 1992 года специальным постановлением главы государства объявляются выходными праздничными днями.

Большая часть 30-миллионого населения республики исповедует ислам.