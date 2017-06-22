В Казахстане восемь человек осуждены за фото с флагом ИГИЛ

Специализированный межрайонный уголовный суд Западно-Казахстанской области приговорил сегодня восьмерых жителей поселка Жангала Жангалинского района к тюремным срокам от 5 до 15 лет по статьям «Создание и участие в деятельности террористической группы», «Пропаганда терроризма» и «Подготовка к теракту». Об этом сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Согласно материалам суда, подсудимые в возрасте от 25 до 33 лет с малолетними детьми фотографировались на фоне черного полотнища с надписью на арабском языке: «Нет Бога, кроме Аллаха» – и готовили нападение на местное РОВД.

Фотографии, фигурирующие в деле, журналистам показал судья специализированного межрайонного уголовного суда Западно-Казахстанской области Бахыт Ермаханов, предварительно запретив фото- и видеосъемку.

Суд приговорил Габдешева и Жантасова к 15 годам, Кисметова к 12, Каиргалиева, Арыстанова и Бижанова к 11, Абекенова к шести с половиной годам и Рахматуллина к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества и с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как следует из пресс-релиза суда, «совершенные в Актобе 5 июня 2016 года теракты оказали сильное воздействие на Габдешева», который запланировал теракт и поделился планами с остальными членами мусульманской общины. По материалам следствия, члены группы ездили в окрестностях села на машинах, размахивали черным знаменем и фотографировались на его фоне, выкрикивая «Аллах Акбар!» «Тем самым выразили, что поддерживают идеи террористической организации ИГИЛ и проводимый ими вооруженный джихад», – сообщается в приговоре суда.

Подсудимые обвинения отвергают. Адвокаты и родственники намерены обжаловать приговор.

В июне прошлого года в Актобе группа молодых людей ограбила несколько оружейных магазинов и напала на местную воинскую часть. В ходе нападения и перестрелки погибли семь мирных жителей.