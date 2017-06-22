Министры США и КНР обсуждают пути давления на Северную Корею
В Вашингтоне высокопоставленные представители США и Китая обсуждают пути оказания давления на Северную Корею, чтобы она отказалась от ядерной и ракетной программ.
Ожидается, что американская сторона призовет китайскую к ужесточению санкций против КНДР.
Госдепартамент сообщил, что в повестке дня также борьба с терроризмом и территориальные споры в Южно-Китайском море.
Во встрече участвуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, с китайской стороны – член Госсовета КНР Ян Цзечи и начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй.
20 июня американский президент Дональд Трамп заявил о провале усилий Пекина на этом направлении. Риторика Трампа ужесточилась после сообщения о смерти американского студента, отбывавшего заключение в КНДР и переданного на родину в состоянии комы.
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