Министры США и КНР обсуждают пути давления на Северную Корею

В Вашингтоне высокопоставленные представители США и Китая обсуждают пути оказания давления на Северную Корею, чтобы она отказалась от ядерной и ракетной программ.

Ожидается, что американская сторона призовет китайскую к ужесточению санкций против КНДР.

Госдепартамент сообщил, что в повестке дня также борьба с терроризмом и территориальные споры в Южно-Китайском море.

Во встрече участвуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, с китайской стороны – член Госсовета КНР Ян Цзечи и начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй.

20 июня американский президент Дональд Трамп заявил о провале усилий Пекина на этом направлении. Риторика Трампа ужесточилась после сообщения о смерти американского студента, отбывавшего заключение в КНДР и переданного на родину в состоянии комы.