Максакова: следствие по делу убийства Вороненкова «на верном пути»

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что расследование правоохранительными органами Украины убийства ее мужа «на верном пути», и в этом деле «глупо вешать ярлыки о борьбе в неком направлении украинской политики».



21 июня на пресс-конференции в украинском кризисном медиа-центре в Киеве Максакова объявила о создании ею фонда помощи детям Украины, которые увлекаются академической музыкой. Отвечая на вопросы журналистов, оперная певица заявила, что после убийства Вороненкова она стала представлять для России большую проблему, чем ее покойный супруг. «Причем эту проблему создал не Путин, не администрация президента, не Кремль, а люди, которые находятся в связке с криминалитетом», – отметила Максакова. По ее мнению, российские спецслужбы привлекли представителей криминальных кругов для расправы над ее мужем.



16 июня Голосеевский райсуд Киева принял решения об аресте на два месяца без права залога подозреваемого в организации и соучастии в убийстве Дениса Вороненкова 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области, активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко. По информации следствия, именно Тарасенко привез на своей машине киллера – экс-бойца батальона «Донбасс», 28-летнего Павла Паршова к киевскому «Премьер Паласу», где было совершено преступление.



Бывший депутат нижней палаты российского парламента шестого созыва от КПРФ Денис Вороненков вместе с супругой – оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой – переехал в конце 2016-го на Украину и был застрелен в центре Киева днем 23 марта. При этом убийцу - Павла Паршова - ранил охранник экс-депутата, позже Паршов скончался в больнице.



Украинские политики и чиновники заявляли, что убийствоэкс-депутата Госдумы России, предоставившего важные показания по делу о госизмене беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича, было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвинили в случившемся украинских радикалов.