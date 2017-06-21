Мать скончавшегося от пыток предпринимателя арестована за попытку встретиться с властями

19 июня сотрудники правоохранительных органов Сурхандарьинской области задержали на посту «Дарбанд» 62-летнюю жительницу Джаркурганского района Каромат Кадырову, которая направлялась в Ташкент, на встречу во Дворце культуры МВД Узбекистана. Сотрудники сурхандарьинской милиции увезли пожилую женщину обратно в район. Ночью в Джаркурганском районе состоялся суд, Каромат Кадырову приговорили к четырем суткам ареста. Сын Кадыровой, Муродилла Омонов скончался в январе этого года вскоре после задержания сотрудниками милиции.

«Сестра, выходите из машины, мы возвращаемся обратно в Джаркурган»

20 июня сотрудники правоохранительных органов Джаркурганского района Сурхандарьинской области задержали на посту «Дарбанд» 62-летнюю жительницу Каромат Кадырову – мать 33-летнего предпринимателя Муродиллы Омонова, который в январе этого года скончался в отделении милиции. Пожилая женщина направлялась в столицу, чтобы принять участие на встрече в «народной приемной» президента, запланированной на 22 июня.

Об этом на своей странице в Facebook'е сообщила независимая журналистка из Ташкента Малохат Эшанкулова.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» младшая сестра Каромат Кадыровой, Мухаббат, рассказала о том, что сотрудники милиции Джаркурганского района специально организовали скандал, чтобы не пустить ее сестру в столицу:

– 18 июня моя сестра приняла участие на встрече «Диалог с народом», которая состоялась с участием самого хокима (главы) области в поселке «Сурхон». На этой встрече одна неизвестная женщина специально устроила скандал и оскорбила мою сестру. Одним словом, во время этой встречи две женщины сильно поскандалили. И тогда хоким области приказал арестовать обеих на 15 суток. Сестра вернулась домой сильно расрасстроенной. Вслед за ней к нам домой приехал участковый инспектор и попросил ее написать объяснительную. А вчера, она выехала в Ташкент, чтобы принять участие на встрече, на которую ее пригласили из президентской администрации. Но ближе к вечеру сестра позвонила мне и сказала, что милиционеры остановили ее на посту и везут обратно в Джаркурганский район, – сказала нашему репортеру младшая сестра Каромат Кадыровой.

После того, как Каромат Кадырову в принудительном порядке вернули в Джаркурганский район, в полночь того же дня ее судили. По словам ее младшей сестры Мухаббат, после суда пожилую женщину увезли в изолятор временного содержания ГУВД города Термез:

– До часу ночи мы стояли возле отделения милиции. Но нам сестру так и не показали. Ночью судью вызвали на работу и провели судебное заседание. Ей назначили наказание в виде четырех суток административного ареста. На самом деле, единственной целью сотрудников правоохранительных органов Сурхандарьинской области было не допустить мою сестру на встречу в «народной приемной» президента, – сказала нашему радио младшая сестра Каромат Кадыровой.

В Ташкент Кадырову пригласил представитель президента

По словам независимой журналистки из Ташкента Малохат Эшанкуловой, после смерти своего сына Каромат Кадыров неоднократно обращалась в виртуальную приемную президента Шавката Мирзияева. Женщина жаловалась главе государства на то, что виновные в смерти ее сына до сих пор не наказаны. На днях представители президентского портала пригласили Каромат Кадырову принять участие на встрече, которая должна состояться 22 июня во Дворце культуры МВД Узбекистана, говорит нашему радио журналистка Эшанкулова:

– Каромат-опа написала очень много жалоб на портал президента. Кроме того, я тоже отправляла на этот портал свой видеофильм, снятый про смерть Муродиллы Омонова. Три дня назад мне позвонил один чиновник и сказал: «Передайте этой сестре, что 22 июня, в 10 часов утра, во Дворце культуры МВД Узбекистана состоится слушание заявлений по судебно-правовой системе Сурхандарьинской области. Пусть она приедет на эту встречу». Услышав эту новость, Каромат-опа очень обрадовалась и сказала мне, что завтра же выедет в Ташкент. Но вчера в 20:05 она позвонила мне и сообщила, что сотрудники милиции задержали ее на посту «Дарбанд» и везут обратно в Джаркурган, – сказала «Озодлику» Малохат Эшанкулова.

В телефонном разговоре с нашим репортером не представившийся сотрудник одного из правоохранительных органов Джаркурганского района подтвердил информацию о том, что 19 июня 62-летняя Каромат Кадырова была приговорена Джаркурганским районным судом по гражданским делам к 4 суткам административного ареста.

По его словам, пожилой женщине были предъявлены обвинения по 183 («Мелкое хулиганство») и 194 («Невыполнение законных требований работника милиции») статьям Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Суд в полночь

По мнению независимой журналистки Малохат Эшанкуловой, единственной целью сотрудников правоохранительных органов Сурхандарьинской области было не допустить Каромат Кадырову на встречу с представителями президента:

– Происходят очень странные вещи. Если они хотели арестовать пожилую женщину, то почему днем они не вызвали ее в суд, почему задержали по пути и вернули обратно? Почему они судили ее в полночь? Если женщина действительно совершила мелкое хулиганство, то почему они оштрафовали ее, согласно первой части этой статьи, а применили в отношении пожилой женщины арест? Каким образом в полночь они нашли судью? Почему не отложили судебное заседание на завтрашний день, чтобы суд прошел днем? О чем все это говорит? Все это говорит о том, что сотрудники правоохранительных органов Сурхандарьинской области опасались того, что Каромат Кадырова встретится с представителями президента, они боялись разоблачения своих грехов, – говорит журналистка.

Репортеру «Озодлика» не удалось получить комментарий в Джаркурганском районном суде по гражданским делам относительно приговора, вынесенного в отношении Каромат Кадыровой.

Смерть молодого предпринимателя в отделении милиции

Предпринимательница из Джаркурганского района Сурхандарьинской области Каромат Кадырова обвиняет сотрудников районной милиции в смерти своего 33-летнего сына Муродиллы Омонова.

33-летний Муродилла Омонов, который также как и его мать являлся предпринимателем, 21 января этого года был задержан сотрудниками районной милиции на пятнадцать суток. Сотрудники правоохранительных органов обвинили его в нетрезвом вождении. В день задержания Муродилла Омонов скончался в изоляторе РОВД Джаркурганского района.

Согласно официальной версии, молодой предприниматель, находясь в изоляторе временного содержания, повесился на собственной куртке, закрепленной на решетке железной двери камеры изолятора.

По факту гибели Муродиллы Омонова в Сурхандарьинской области было заведено уголовное дело по 207 («Должностная халатность») статье Уголовного кодекса Узбекистана. В результате, один сотрудник милиции был уволен с работы.

Однако Каромат Кадырова не перестает утверждать, что ее сын скончался вследствие жестокого избиения со стороны сотрудников районной милиции. Женщина уверена, что то это было «заказное убийство».