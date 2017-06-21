Таджикские и узбекские предприниматели ратуют за безвизовый режим

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последний год увеличился в 5,7 раза, и составил более 69,2 миллиона долларов США. Об этом сообщили на состоявшейся 20 июня в Душанбе совместной встрече членов правительства и предпринимателей двух стран.

Давлатали Саид, вице-премьер правительства Таджикистана, заявил, что увеличение товарооборота было достигнуто в результате встреч на высшем уровне, организации выставок и бизнес-форумов таджикских и узбекских предпринимателей. Вице-премьер правительства Узбекистана Улугбек Розикулов в подтверждении слов своего таджикского коллеги сообщил, что в рамках самой крупной за последние почти три десятилетия выставки-ярмарки товаров предприятий и компаний Узбекистана было подписано соглашений на 50 миллионов долларов США.

На выставке, прошедшей в апреле в городе Душанбе, более 160 узбекских компаний и предприятий представили свыше 1500 наименований своих товаров. В торговом комплексе «Пойтахт-90» были представлены тракторы и хлопкоуборочные комбайны, легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также продукции предприятий и компаний легкой, фармацевтической, пищевой и текстильной промышленности Узбекистана.

В сентябре в Ташкенте состоятся Дни культуры Таджикистана, и выставка-ярмарка товаров таджикских предприятий.

Но многие участники встречи в Душанбе считают, что визовый режим между странами является чуть ли не самой главной преградой на пути развития сотрудничества. Хуршед Лутфуллоев, узбекский предприниматель, компания которого занимается переработкой сельхозпродуктов, говорит, что он направил в правительство свои предложения по поводу отмены или упрощения визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном. По его словам, именно из-за визового режима затруднена транспортировка товаров через пограничные посты.

Азим Хакимов, генеральный директор частной компании «Аваз Инженеринг» Таджикистана является сторонником безвизового режима между соседними странами. По его словам, первоначально необходимо упростить процедуру получения визы для предпринимателей в аэропортах и пограничных постах.

Компания «Asian Express Terminal» недавно заявила, что ждет ответа Ташкента о своем предложении об автобусном сообщении между Таджикистаном и Узбекистаном. В случае положительного ответа узбекской стороны, уже этой осенью автобусы компании будут курсировать по маршрутам Душанбе-Ташкент-Душанбе, Душанбе-Самарканд-Душанбе и Душанбе-Бухара-Душанбе. Шерали Ганджалзода, замминистра транспорта Таджикистана, в беседе с журналистами в кулуарах встречи сказал, что соглашение о возобновлении автобусного сообщения между странами пока не подписано. По его словам, автобусное сообщение могло бы способствовать развитию сотрудничества между странами и облегчить взаимные поездки граждан двух стран.

Напомним, 11 апреля, первые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше, а точнее 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари».

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.

Тем временем, в ближайшие годы в дорогах Таджикистана появится легковые автомашины узбекского производства. На встрече в Душанбе было объявлено, что в таджикской столице начато строительство первого центра по продаже узбекских автомашин марки «Равон»