В Пакистане сообщают о сбитом иранском беспилотнике

Пакистанские официальные лица сообщают, что военная авиация страны сбила иранский беспилотник, «вторгнувшийся в воздушное пространство Пакистана». СМИ Пакистана со ссылкой на двух неназванных чиновников передают, что беспилотный летательный аппарат был сбит в минувшие выходные в районе Пангур провинции Белуджистан, расположенной на юго-западе страны. Чиновники говорили с журналистами на условиях анонимности, поскольку у них нет полномочий общаться со СМИ.

Иран в последние месяцы выражал обеспокоенность по поводу действий боевиков вдоль границы с Пакистаном. В мае глава иранских вооруженных сил предупредил о возможности нанесения ударов по базам боевиков в Пакистане, если Исламабад не будет противодействовать суннитским повстанцам, пересекающим границу и осуществляющим атаки. Это заявление вызвало ожесточенный протест в Исламабаде.