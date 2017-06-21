Порошенко выразил уверенность в отсутствии связей Трампа с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в связи американского президента Дональда Трампа с Россией. «Трамп не похож на человека, у которого особые отношения с Россией», – сказал Порошенко ​в интервью телеканалу Fox News. При этом он добавил, что не хочет вмешиваться в проводимое в США расследование по этому вопросу.

Порошенко также высказал мнение, что Трамп является «сильным и харизматичным лидером», и назвал президента США другом Украины, который помогает ему добиться мира в стране.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча президентов двух стран – первая после вступления Трампа в должность. После переговоров, на которых обсуждались пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, Порошенко заявил, что США полностью поддерживают его в вопросе территориальной целостности Украины.

Конгресс США и ФБР уже несколько месяцев расследуют возможное вмешательство России в американские президентские выборы в прошлом году. Начато также независимое от администрации расследование, которое курирует специальный прокурор, бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Ему предоставлено право расследовать действия президента, если для этого возникнут основания.

Сам Трамп написал в твиттере, что его связи с Кремлем после семи месяцев расследования так и не удалось доказать.