«Узбекнефтегаз» проведет ребрендинг

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Республиканский совет профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистана объявили открытый конкурсна создание нового логотипа и слогана холдинга.

Как сообщает Gazeta.uz, принять участие в конкурсе могут как профессиональные компании и агентства, так и частные лица. Работы будут оцениваться по таким критериям, как креативность и новаторство, отражение философии, миссии и ценностей компании, глубина и лаконичность идеи, а также адаптивность к разным носителям. Слоган должен быть адаптирован на три языка: узбекский, русский и английский.

Конкурсная комиссия выберет 50 лучших работ и проведет открытый конкурс среди финалистов. Победитель конкурса получит в качестве приза автомобиль Chevrolet Spark.

Работы принимаются до 21 июля, итоги будут подведены до 25 августа, награждение победителя состоится 30 августа.