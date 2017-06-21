Аэропорту Астаны присвоили имя Назарбаева

Аэропорт Астаны назван именем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает официальная пресса. Постановление правительства «О переименовании международного аэропорта Астана» в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» опубликовано сегодня на сайте официальной газеты «Казахстанская правда». Этот подписанный премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым 20 июня документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Казахстанские официальные лица нередко ранее выступали с предложением переименовать столицу в честь Назарбаева – в город Елбасы (лидер нации – статус, которым законодательно наделен Назарбаев. – Ред.), что пока не нашло поддержки.

Назарбаев бессменно правит страной на протяжении более 27 лет. В стране имеется ряд учебных заведений с его именем, в частности Назарбаев Университет и Назарбаев интеллектуальные школы.