На вокзале в Брюсселе предотвращена «попытка теракта» (видео)

Бельгийские власти сообщили о том, что в Брюсселе на железнодорожном вокзале солдаты «нейтрализовали» подозреваемого, пытавшегося совершить теракт.

Как сообщают бельгийские СМИ, подозреваемый, мужчина 30-35 лет попытался привести в действие взрывное устройство. Патрульные солдаты открыли огонь. Прибывшие через некоторое время саперы обезвредили взрывной механизм, находившийся на теле подозреваемого.

По словам очевидцев, сначала они услышали громкий хлопок. На одном из снимков, сделанных в одном из залов, виден столб огня высотой, вероятно, не более двух метров. Один свидетелей говорит, что мужчина успел взорвать сверток, находившийся в багажной тележке.

Армейские и полицейские подразделения, как сообщается, «контролируют ситуацию».

Подобные инциденты в Брюсселе, столице Бельгии, привлекают особое внимание. В последние годы именно с Брюсселем были связаны несколько террористов, которые совершали взрывы и нападения в других европейских городах. Журналисты называют Брюссель «столицей» европейского франкоязычного отделения «Исламского государства». Эта международная террористичекая группировка, запрещённая во многих странах мира, в частности в России, неоднократно брала на себя ответственность за кровопролитные нападения в Париже и Брюсселе.