В Сирии сбит дрон проправительственных сил

В Сирии международная коалиция под командованием США заявила о ликвидации беспилотного аппарата с оружием на борту, который принадлежит проправительственным силам. Дрон летел в сторону гарнизона сил коалиции, находящегося на юго-востоке Сирии у границы с Ираком.

В заявлении американского командования говорится, что дрон был сбит после того, как «продемонстрировал намерение атаковать войска коалиции».

Место инцидента находится «вблизи» того района, где 8 июня был сбит подобный беспилотный аппарат проправительственных сил. Тогда дрон успел сбросить бомбы вблизи гарнизона сил коалиции.