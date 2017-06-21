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Новости

В Сирии сбит дрон проправительственных сил

Сирия, броневик вооруженной оппозиции в городе Ракка, 18 июня 2017 года.

В Сирии международная коалиция под командованием США заявила о ликвидации беспилотного аппарата с оружием на борту, который принадлежит проправительственным силам. Дрон летел в сторону гарнизона сил коалиции, находящегося на юго-востоке Сирии у границы с Ираком.

В заявлении американского командования говорится, что дрон был сбит после того, как «продемонстрировал намерение атаковать войска коалиции».

Место инцидента находится «вблизи» того района, где 8 июня был сбит подобный беспилотный аппарат проправительственных сил. Тогда дрон успел сбросить бомбы вблизи гарнизона сил коалиции.

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