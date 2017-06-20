В Душанбе начались двухдневные переговоры между Таджикистаном и Узбекистаном

Как сообщает Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, возглавляет правительственную делегацию вице-премьер Улугбек Розикулов.

В течение 2 дней в Душанбе планируется обсудить практическое сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной сфере и других областях.

Как отмечается в официальном сообщении, стороны также обсудят вопросы подписания конкретныx договоров и соглашений, которые будут достигнуты по результатам планируемого узбекско-таджикского бизнес-форума предпринимателей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в конце июня глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов впервые за 20 лет посетит Таджикистан. Он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников стран СНГ, которое пройдет в Душанбе 27-29 июня. Азизов также встретится в Душанбе с руководством МВД Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.

В течение последних почти 20 лет силовики Таджикистана и Узбекистана не провели ни одной совместной операции по нейтрализации преступных группировок, имеющих транснациональные связи, отмечают СМИ.