США оставляют за собой право на действия в целях самозащиты в Сирии

США и силы коалиции, которые ведут воздушную кампанию против радикальных исламистов в Сирии оставляют за собой право на самозащиту. Таким был ответ официального Вашингтона на российское предупреждение о том, что самолеты коалиции будут рассматриваться как потенциальные цели для атаки.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты интересов США и их союзников. «Сирийский режим должен понять, что мы сохраним за собой право на самозащиту и на защиту коалиционных сил» – подчеркнул Спайсер. Одновременно Белый дом готов сделать все необходимое, чтобы сохранить каналы связи с российским контингентом в Сирии, созданные для предотвращения конфликтных и кризисных ситуаций в воздушном пространстве Сирии.

В воскресенье американский истребитель F-18 уничтожил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, наносивший удары по позициям боевиков из сирийской оппозиции, ведущих операции против группировки «ИГ» вблизи города Ракка. По словам американских представителей, самолет был сбит после того, как сирийцы не отреагировали на предупреждение, переданное им через российских военных через специальные каналы связи. Пентагон, согласно его заявлению, «репозиционирует самолеты над Сирией с целью обеспечить безопасность американских экипажей, наносящих удары по «ИГ».