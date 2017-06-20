В Самарканде появится полноценный российский центр по набору трудовых мигрантов

Министр занятости и трудовых отношений Азиз Абдухакимов 19 июня принял делегацию правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Азиз Абдухакимов и Санкт-Петербургская делегация, в составе которой прибыл председатель Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Д. Чернейко, обсудили вопросы создания российского миграционного центра по организованному набору граждан Республики Узбекистан в Самарканде. На встрече также приняли участие представители посольства РФ в Узбекистане и Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Министр занятости и трудовых отношений отметил, что в центре должны быть созданы условия для прохождения максимального количества процедур и получения необходимых документов трудовыми мигрантами. В свою очередь Чернейко подчеркнул, что в Узбекистане должны быть созданы условия для прохождения тестирования, комплексной подготовки и так далее.

Обе стороны выразили уверенность, что Соглашение между Узбекистаном и Россией об организованном наборе граждан Узбекистана для работы на территории России позволит создать возможности для тестирования знаний русского языка, получения медицинской страховки и легализации трудовых мигрантов. При этом улучшится ситуация с жильём для мигрантов, безопасностью условий и охраной труда, в том числе его гарантированной оплатой.

В ходе визита в Узбекистан делегация проведет ряд встреч в министерствах и ведомствах и посетит Бухарскую и Самаркандскую области.