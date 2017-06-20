Суд в Бишкеке по делу одного из лидеров «Ата Мекена» перенесли

Судебный процесс в Бишкеке в отношении временно исполняющего обязанности председателя оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, обвиняемого в коррупции, перенесен на 27 июня. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека.

Рассмотрение дела перенесли в связи с просьбой адвоката одного из подсудимых по делу, гражданина Германии Али Юкселя, ходатайствовавшего о том, чтобы документы по делу были переведены на немецкий язык. В прошлый раз судебное заседание переносилось из-за ходатайства адвоката предоставить иностранцу переводчика.

Фирма «Барат Люкс», которой руководил Али Юксель, участвовала в тендере по закупке служебных машин для счетной палаты Кыргызстана. Изначально он привлекался по делу Шыкмаматова как свидетель, но позже переведен в разряд обвиняемых.

По версии следствия, подозреваемый депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов в бытность аудитором счетной палаты в 2011 году инициировал включение автомобиля своей супруги в тендер по закупке служебных машин. Шыкмаматов и партия «Ата Мекен» расценивают это дело как политическое преследование.

Шыкмаматов – один из нескольких лидеров этой оппозиционной партии, столкнувшихся с обвинениями уголовного характера. Лидер парламентской фракции «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, бывший спикер парламента Кыргызстана и оппонент президента Алмазбека Атамбаева, был задержан в феврале и затем помещен под арест на время расследования дела о предполагаемом получении взяток.