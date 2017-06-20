Американец, возвращенный в коме из Северной Кореи, скончался

Американский студент Отто Вармбиер, находившийся более года в северокорейской тюрьме и возвращенный в состоянии комы в США несколько дней назад, скончался. Об этом в понедельник сообщили его родители.

«К сожалению, ужасное жестокое обращение, которому наш сын был подвергнут в руках северокорейцев, не могло иметь иного исхода, за исключением печального», – говорится в заявлении его родителей Синди и Фреда Вармбиер. Президент Трамп и Мелания Трамп выразили соболезнование родным и друзьям Отто Вармбиера: «Судьба, выпавшая Отто, углубляет решимость моей администрации предотвратить подобные трагедии, происходящие с невинными людьми в руках режима, отвергающего верховенство закона и элементарную человеческую порядочность». Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин заявил о необходимости призвать северокорейский режим к ответственности за «их продолжающееся варварское поведение». «Соединенные Штаты не могут и не должны смириться с убийствами их граждан враждебными странами», – настаивает сенатор Джон Маккейн. Ожидается, что гибель Отто Вармбиера станет темой переговоров американских и китайских министров обороны и иностранных дел, которые встречаются в Вашингтоне через два дня. США намерены прибегнуть к помощи Китая с тем, чтобы выяснить детали происшедшего с Отто Вармбиером в то время, когда он находился под стражей в КНДР.

Несколько американских законодателей предложили ввести лицензирование поездок американских граждан в Северную Корею, запретив туристические поездки в КНДР. Президент Трамп может издать соответствующий указ.

Почему 22-летний здоровый молодой человек оказался в состоянии комы вскоре после суда, на котором он был приговорен к 15 годам принудительных работ за враждебную акцию (осквернение пропагандистского плаката), неизвестно. Американские врачи отвергли официальную северокорейскую версию о том, что Вармбиер впал в кому, заразившись ботулизмом.

Как пишет американская пресса, среди ответных мер, к которым может прибегнуть Вашингтон, – введение новых санкций против Северной Кореи.