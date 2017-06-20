В Таджикистане арестован еще один экс-чиновник антикоррупционного ведомства

В Таджикистане в рамках расследования громкого уголовного дела о коррупции арестован еще один экс-сотрудник Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Источник, близкий к следствию, сообщил Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что арестованный Косим Саидзода возглавлял первое управление Главного управления борьбы с экономическими преступлениями коррупционного характера.

Экс-чиновник был арестован неделю назад, ему, по словам источника «Озоди», инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 319 («Получение взятки в крупном размере») УК Таджикистана.

Решение об аресте Косима Саидзода было принято после того, как ранее арестованные экс-сотрудники антикоррупционного ведомства в ходе допросов подтвердили факт получения им крупной взятки.

Подтвердить выдвинутое против Саидзода официальное обвинение со стороны самого арестованного или его родных и близких пока не представляется возможным. Однако сотрудник пресс-службы Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана 19 июня сообщил «Озоди», что Косим Саидзода уже месяц не работает в этом ведомстве.

Руководство Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией пока официально не подтвердило и не опровергло информацию об ареста Косима Саидзода.

С конца апреля в Таджикистане прошла волна арестов бывших чиновников Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией. По неофициальной информации, с апреля по сей день арестованы 9 экс-чиновников антикоррупционного ведомства.