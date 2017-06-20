Генерал США: надо восстановить связь во избежание инцидентов в воздухе

​Командование США подтвердило, что в воскресенье американский самолет F-18 Super Hornet сбил сирийский истребитель Су-22, бомбивший позиции «Сирийских демократических сил» – отрядов вооружённых противников режима Башара Асада.

Министерство обороны России в ответ на это заявило, что будет считатьсамолеты международной коалиции в Сирии – к западу от реки Евфрат – воздушными целями. Несмотря на заявление России, генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, заявил в Вашингтоне, что власти пытаются восстановить канал связи для предотвращения инцидентов. Генерал отметил, что в прошлом усилия по деэскалации «срабатывали успешно».

Российское командование утверждает, что коалиционные силы не использовали существующий канал связи между авиабазой Эль-Удейд (Катар) и авиабазой Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

В заявлении российского министерства обороны говорится, что, начиная с понедельника, российские силы будут брать на сопровождение все самолеты и беспилотники международной коалиции во главе с США, обнаруженные к западу от реки Евфрат.

Москва потребовала от американского командования тщательного расследования инцидента с представлением его результатов.

Россия, являющаяся одним из главных союзников сирийского президента Башара Асада, оказывает воздушную поддержку правительственной операции против запрещенной в ряде стран мира экстремистской группировки «Исламское государство» с 2015 года.