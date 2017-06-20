Генпрокуратура РФ отмечает рост крупных коррупционных преступлений

Самые коррумпированные российские чиновники работают в отраслях государственных закупок, муниципального надзора и миграции. С каждым годом количество выявляемых фактов взяточничества увеличивается. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве замначальника управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры России Сергей Плохов. По его словам, растет удельный вес мздоимства в особо крупном размере. За 2016 год выявлено 14 500 преступлений, связанных со взяточничеством, а год назад было менее 14 тысяч, сообщил представитель Генпрокуратуры.

Президент России Владимир Путин в ходе своей 15-й прямой линии 15 июня заявил, что проблема коррупции чиновников в России остается острой, но, по его словам, она уже не в числе первых по важности.