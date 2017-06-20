Лондон: подозреваемый в наезде на людей у мечети арестован

Мужчина, подозреваемый в наезде на людей в лондонском районе Финсбери-Парк, арестован по статьям о терроризме, убийстве и покушении на убийство, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на городскую полицию.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, совершенного в ночь на понедельник. Тогда фургон врезался в прохожих неподалеку от мечети, в результате чего один человек погиб, а еще десять получили ранения.

47-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был задержан местными жителями и передан в руки полиции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник провела экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета, в ходе которого назвала случившееся «целенаправленной атакой на мусульман».