ЕС намерен представить новую стратегию по Центральной Азии

Европейский союз подготовит проект новой стратегии по Центральной Азии до конца 2019 года, следует из выводов, одобренных главами МИД стран ЕС в Люксембурге 19 июня.

Текущая стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в 2007 году, представляет собой модель политического взаимодействия с пятью бывшими советскими республиками в Центральной Азии – Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Хотя ничего конкретного по новой стратегии пока не решено, Совет ЕС по иностранным делам подчеркивает несколько сфер.

В документе говорится, что «с учетом серьезных вызовов в регионе правам человека, включая гендерные вопросы, Совет вновь заявляет о значимости продолжения содержательного диалога с центральноазиатскими странами по надлежащему управлению, верховенству права и правам человека». В нем также говорится о «важности независимой медиасреды, свободной от давления извне и изнутри». Согласно этому документу, ЕС стремится также добиться более активного участия Афганистана в делах региона с тем, чтобы внести вклад в «усилия по стабилизации добрососедства в Центральной Азии».

В вопросах энергетики ЕС обязуется продлить Южный газовый коридор, которым в настоящее время предусматривается транспортировка газа из Азербайджана в Европу. В выводах говорится также, что Брюссель намерен «продолжать развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Центральной Азии путем предоставления своего опыта в развитии устойчивых регламентационных механизмов и поддержки инвестиционного сотрудничества с европейским финансовыми институтами».