Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ЕС намерен представить новую стратегию по Центральной Азии

Флаг Европейского союза (ЕС).

Европейский союз подготовит проект новой стратегии по Центральной Азии до конца 2019 года, следует из выводов, одобренных главами МИД стран ЕС в Люксембурге 19 июня.

Текущая стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в 2007 году, представляет собой модель политического взаимодействия с пятью бывшими советскими республиками в Центральной Азии – Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Хотя ничего конкретного по новой стратегии пока не решено, Совет ЕС по иностранным делам подчеркивает несколько сфер.

В документе говорится, что «с учетом серьезных вызовов в регионе правам человека, включая гендерные вопросы, Совет вновь заявляет о значимости продолжения содержательного диалога с центральноазиатскими странами по надлежащему управлению, верховенству права и правам человека». В нем также говорится о «важности независимой медиасреды, свободной от давления извне и изнутри». Согласно этому документу, ЕС стремится также добиться более активного участия Афганистана в делах региона с тем, чтобы внести вклад в «усилия по стабилизации добрососедства в Центральной Азии».

В вопросах энергетики ЕС обязуется продлить Южный газовый коридор, которым в настоящее время предусматривается транспортировка газа из Азербайджана в Европу. В выводах говорится также, что Брюссель намерен «продолжать развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Центральной Азии путем предоставления своего опыта в развитии устойчивых регламентационных механизмов и поддержки инвестиционного сотрудничества с европейским финансовыми институтами».

Back to top
XS
SM
MD
LG