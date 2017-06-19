Атамбаев начинает свой пятидневный визит в Россию
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев начал сегодня свой пятидневный официальный визит в Россию.
Заведующая отделом по зарубежной политике аппарата президента Кыргызстана Айзада Субанкожоева сказала «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что в рамках этого визита Атамбаева планируется обсудить с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими должностными лицами в Москве двусторонние связи. Ожидается подписание ряда документов в сфере миграции, здравоохранения и финансов, сообщила Субанкожоева.
Атамбаев, как ожидается, в ходе этого своего визита посетит входящие в состав России республики Татарстан и Башкортостан, где обсудит с официальными лицам экономические связи.
Кыргызстан является участником образованного Москвой совместно с Арменией, Беларусью и Казахстаном Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В России на трудовых заработках находятся тысячи граждан Кыргызстана.
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