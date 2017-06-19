В Узбекистане разрабатывается законопроект для борьбы с многоженством

В Узбекистане разрабатывается законопроект, который, как ожидается, позволит эффективно бороться с многоженством. Как передает Podrobno.uz, об этом сообщил президент Шавкат Мирзияев на конференции с участием религиозных деятелей.

По словам главы государства, муллы, совершающие обряд «никях» для второй жены, будут отвечать перед законом. Он подчеркнул, что люди в тайне, за деньги делают «никях» без свидетельства о регистрации брака. К сожалению, встречаются случаи многоженства, добавил президент.

«Чтобы прекратить такие безобразные действия у нас разрабатывается законопроект. Каждый мулла, который совершит обряд «никях» без свидетельства о регистрации брака, будет наказан», – заявил Мирзияев.

Полигамные браки в Узбекистане законом запрещены. Но, по словам президента, за последние годы это явлением стало весьма распространенным, особенно в Ташкенте.

«Что будет с незаконнорожденными детьми? Естественно, что они лишаются многих прав, предоставленных государством. Они уже не чувствуют себя полноценными членами общества», – отметил президент.

В Узбекистане многоженство уголовно наказуемо. Законодательством предусмотрены либо штраф от 50-ти до ста минимальных размеров заработной платы, либо исправительные работы и лишение свободы сроком до трех лет.