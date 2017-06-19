В Астану прибыл первый пассажирский поезд из Душанбе

В ночь на 19 июня в Астану из Душанбе прибыл первый пассажирский поезд, сообщает сегодня казахстанский пассажирский железнодорожный перевозчик. Прежде прямого железнодорожного сообщения между двумя столицами, отмечает компания «Пассажирские перевозки», не было.

Решение о запуске поезда сообщением Душанбе – Астана принято в соответствии с договоренностью между железнодорожными операторами Казахстана и Таджикистана. В заявлении казахстанского оператора говорится также, что этот маршрут будет способствовать «развитию туризма в период проведения международной выставки EXPO-2017» в Астане.

Маршрут международного поезда пролегает через Каракалпакстан и проходит через железнодорожную линию Бейнеу – Жезказган, сообщает пресс-служба. Поезд состоит из девяти вагонов и отправляется из Душанбе по четвергам, со станции «Астана – Нурлы жол» – по понедельникам.