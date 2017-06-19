Иран нанес ракетный удар по исламистам на востоке Сирии
Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по территории Сирии. Удар нанесен баллистическими ракетами средней дальности был нанесен, как утверждается, по исламистам в районе города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
По данным иранских военных, на базе находились боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира), причастные к теракту в Тегеране 7 июня.
7 июня в столице Ирана две группы террористов напали на парламент и мавзолей основателя исламской республики аятоллы Хомейни. Более 10 человек погибли, около были 40 ранены.
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