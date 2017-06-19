Мирзияев решил разводить в Узбекистане лошадей породы Ахалтеке и Карабаир

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление по развитию коневодства и конного спорта в стране. Согласно документу, в Кашкадарьинской области при патронаже Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» до конца этого года построят комплекс по разведению и выращиванию лошадей породы Карабаир. В Ташкентской области планируется создание двух конных заводов по разведению и выращиванию лошадей породы Ахалтеке «Узбегим отлари» и по разведению спортивных лошадей «Узбек спорт отлари». Вместе с тем, в Узбекистане будет создана Республиканская школа тренеров, судей по конному спорту, ветеринаров и ковалей.

Опубликованное на сайте президента Узбекистана постановление № ПП-3057 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в республике» было подписано 15 июня.

В постановлении сказано о переименовании Федерации конного спорта в Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

В постановлении президента говорится о разведении в республике лошадей породы Ахалтеке и Карабаир, о создании единой структуры, отвечающей за выращивание и правильную селекцию племенных, спортивных и служебных лошадей путем изучения передового опыта зарубежных стран, а также об активной пропаганде и популяризации конного спорта среди широких слоев населения, особенно молодежи.

Сообщается, что текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана будет осуществляться за счет взносов организаций – членов Федерации и иных источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана и ее членам разрешается экспортировать спортивных лошадей с освобождением от обязательной продажи валютной выручки. Также президент Мирзияев освободил Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана сроком до 1 января 2012 года от уплаты всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

Глава государства поручил специально созданной рабочей группе во главе с вице-премьером Зойиром Мирзаевым до середины августа этого года разработать и внести на утверждение правительства проект Программы мер по дальнейшему комплексному развитию коневодства и конного спорта в республике до 2021 года.

До 1 января 2018 года Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» должна построить в Кашкадарьинской области комплекс по разведению и выращиванию лошадей породы Карабаир, а администрация Ташкентской области должна отремонтировать комплекс «Центральный ипподром» и подготовить его к разведению и выращиванию лошадей породы Ахалтеке.

Напомним, что в марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев впервые побывал с государственным визитом в Туркменистане. Тогда президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил Мирзияеву породистую лошадь знаменитой ахалтекинской породы.

Во время своей поездки в Кашкадарьинскую область президент Мирзияев признался, что после этого подарка главы Туркменистана у него появилась идея по разведению и выращиванию в Узбекистане породистых лошадей.

Как пишут официальные узбекские СМИ, «родиной лошадей породы Карабаир является Узбекистан, данная порода лошадей внесена в золотой фонд всемирной организации по селекции лошадей».