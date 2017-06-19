GM Uzbekistan освоит производство двух новых моделей автомобилей

Узбекско-американское СП GM Uzbekistan в 2018-2021 годах наладит производство двух новых моделей легковых автомобилей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 1 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017–2021 годы».

Постановлением президент одобрил программу развития автомобильной отрасли Республики Узбекистан на 2017–2021 годы. Программа включает список инвестиционных проектов, которые будут реализованы в отрасли.

Как сообщает интернет-издание UzDaily.uz, согласно постановлению, в 2018-2020 годах СП GM Uzbekistan реализует первый проект по освоению серийного производства нового легкового автомобиля. Стоимость проекта составляет 143,8 миллиона долларов США, включая иностранные инвестиции и кредиты в размере 60,5 миллионов долларов США. Мощность линии составит 46 тысяч автомобилей в год.

Второй проект стоимостью 130,8 миллиона долларов США. будет реализован в 2019-2021 годах. В рамках проекта будут созданы мощности по выпуску 43 тысяч новых автомобилей в год.

При этом в постановлении не говорится какие модели будет выпускать СП GM Uzbekistan.