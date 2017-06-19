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ЦИК Кыргызстана принял документы Текебаева для регистрации кандидатом в президенты

Акция протеста в поддержку оппозиционного политика Ормурбека Текебаева. Бишкек, 9 марта 2017 года.

В Кыргызстане юристы лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева сдали в Центризбирком документы на регистрацию его в качестве кандидата в президенты, сообщает «​Азаттык»​ (Кыргызская редакция Радио Свобода). По данным юриста Канатбека Азиза, в ЦИКе выдали справку о приеме документов и «в течение 10 дней обязаны зарегистрировать его». По его словам, Текебаев принял решение стать самовыдвиженцем.

Согласно процедуре, Омурбеку Текебаеву до дня регистрации необходимо внести залог в сумме одного миллиона сомов, собрать 30 тысяч подписей граждан и сдать подписные листы в течение 50 календарных дней с момента выдвижения.

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев с 26 февраля находится под стражей в СИЗО государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Его обвиняют в получении взятки по делу компании «Мегаком». Суд по его делу начался 5 июня в Первомайском районном суде в Бишкеке.

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