Узбекские компании представили свои товары в рамках выставки «Согд-2017»

Представители более 30 компаний и предприятий Узбекистана участвовали в международной выставке-ярмарке в городе Худжанда. Одновременно 16 июня в административном центре Согдийской области начало работу представительство Торгово-промышленной палаты Узбекистана, сообщает Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Файзулло Маманов, сотрудник представительства Торгово-промышленной палаты Узбекистана в городе Худжанде, сообщил, что на выставке-ярмарке «Согд-2017» участвовали, в основном, предприятия легкой промышленности, в частности, ташкентский «Узполитеххолдинг», который производит мешки и упаковки для стройматериалов. По его словам, в первый день выставки-ярмарки было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Нодирхон Муродов, гендиректор «Узполитеххолдинга», сообщил, что впервые участвует в выставке на территории Таджикистана, несмотря на то, что Ташкентский и Согдийские области являются очень близкими соседями.

В четвертой международной выставке-ярмарке «Согд-2017» участвовали также компании и предприятия России, Казахстана, Белорусии и Кыргызстана. Виктор Полянин, советник посла Белоруссии в Таджикистана, заявил, что они хотели бы импортировать в страну овощи и фрукты из Таджикистана, но не могут себе позволить это из-за отсутствия прямого авиасообщения между Душанбе и Минском. Правда, скоро это проблем будет решена. Правительства двух стран обсуждают вопрос об открытии прямого авиарейса Душанбе-Минск-Душанбе или авиарейса через столицу Узбекистана, сообщил Виктор Полянин

Международная выставка-ярмарка «Согд-2017» завершилась сегодня, 17 июня.

Напомним, в апреле в Душанбе прошла самая крупная за последние почти три десятилетия выставка-ярмарка товаров предприятий и компаний Узбекистана. Более 160 узбекских компаний и предприятий представили свыше 1500 наименований своих товаров. «Впервые мы с таким большим десантом прибываем в Таджикистан, чтобы продемонстрировать то, что Узбекистану удалось создать за годы независимости», – заявил Шокасым Шоисламов, посол Узбекистана в Таджикистане. По его словам, решение о выставке-ярмарке было принято в конце прошлого года на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.