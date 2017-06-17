Число подписчиков Кэти Перри в Twitter'е достигло 100 миллионов
Американская поп-исполнительница, 32-летняя Кэти Перри получила 100-миллионного подписчика своей страницы в социальной сети Twitter. Администраторы Twitter'а объявили об этом, отметив, что такой результат в их сети показан впервые в истории.
Агентство AFP отмечает, что для достижения «исторического результата» певица устроила некоторое время назад 96-часовую видеосъемку своей личной жизни в прямом эфире. Операторы и режиссеры управляли 41 камерой. Благодаря этому поклонники поп-звезды узнали, как она занимается йогой, спит, ест, кормит свою собаку и общается с другими «звездами», приходящими к ней в гости.
Певица опередила канадского исполнителя, 23-летнего Джастина Бибера.
Самым популярным российским твиттер-блогером является теннисистка Мария Шарапова.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое