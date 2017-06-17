Уголовное дело в отношении главы Узбекского агентства по печати и информации передано в суд

В Узбекистане завершено следствие в отношении арестованного по обвинению в разграблении государственного имущества главы Узбекского агентства по печати и информации Омонуллы Юнусова. В документах, которые оказались в распоряжении редакции «Озодлика», говорится, что «глава агентства, вступив в сговор с главным бухгалтером Дильфузой Усмановой, незаконно растратили средства Агентства по печати и информации, причинив государству материальный ущерб в размере 229 миллионов 534 тысяч 385 сумов».

Глава Узбекского агентства по печати и информации Омонулла Юнусов и главный бухгалтер Дильфуза Усманова были арестованы сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 («Хищение путем присвоения или растраты») Уголовного кодекса республики, в августе прошлого года.

По словам источника «Озодлика» в правоохранительных органах Узбекистана, уголовное дело №9229, возбужденное в отношении Омонуллы Юнусова и Дильфузы Усмановой, передано в суд.

Рассмотрением данного дела занимается Юнусабадский районный суд по уголовным делам.

​Как сообщил «Озодлику» один из сотрудников Узбекского агентства по печати и информации, попросивший не разглашать его имени, речь идет о растрате многомиллионной суммы:

– Проверки в нашем Агентстве до сих пор продолжаются. Все сотрудники ходят на работу в достаточно напряженном состоянии. Растрачены несколько миллионов сумов, выделенных государством для издания книг. Проверку ведет специальная следственная группа СНБ, – сообщил нашему радио сотрудник Агентства.

58-летний Омонулло Юнусов возглавлял Узбекское агентство по печати и информации с 2013 года.

С 2005 по 2013 год Юнусов работал главой издательского концерна «Шарк», который считается монополистом в издательской сфере Узбекистана.

16 июня на официальном веб-сайте Узбекского Агентства по печати и информации гендиректором агентства все еще был указан Юнусов Омонулло Хамидуллаевич.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» руководитель пресс-службы Узбекского Агентства по печати и информации Шавкат Уринов сказал, что Омонулло Юнусов до сих пор остается на должности главы Агентства:

– Его нет на работе с августа прошлого года. Мне неизвестно, на какой стадии находится его дело. Но приказ из правительства о его увольнении пока не поступил. Работу Юнусова временно выполняет его заместитель, – сказал Уринов.

Напомним, что широкомасштабные проверки в Узбекском агентстве по печати и информации начались в прошлом году.

В ходе ревизии, проведенной сотрудниками Ташкентской городской прокуратуры и контрольно-ревизионного Управления Министерства финансов Узбекистана в издательско-полиграфическом доме «Узбекистан» при Узбекском агентстве по печати и информации», была выявлена недостача в размере 2,2 миллиарда сумов.

Узбекское агентство по печати и информации является органом государственного управления, уполномоченным для задач в сфере разработки и реализации государственной политики в области средств массовой информации, информационного обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения периодических изданий.

Издательства «Узбекистан», «Укитувчи», «Гафур Гулям» и «Чулпан» входят в систему Узбекского агентства по печати и информации.