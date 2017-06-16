Невестка по вызову: в Азии растет бизнес по найму в семьи «младших» женщин на кухню и уборку

В Бишкеке появилась услуга «Келин на час»: в переводе с кыргызского «келин» значит «невестка» или «сноха». В обязанности нанятых «младших женщин» прежде всего входит обслуживание торжеств и застолий: они сервируют столы, готовят и разносят блюда, моют посуду и оказывают знаки уважения гостям.

Настоящее Время уже рассказывал о том, что в киргизских семьях существует патриархальная традиция эксплуатации «келин»​, которых даже называют «​младшими женщинами»​. Келин – жены сыновей, которые занимают подчиненные положение по отношению к свекрови или сестрам своих мужей. Их обязывают готовить еду на всю семью, убирать дом, мыть посуду, ухаживать за свекровью и демонстрировать знаки уважения старшим.

Если же своих «келин» в семье не хватает, – «младших женщин», как оказалось, с недавних пор можно легко взять в аренду, примерно так, как в других странах нанимают прислугу.

«Я – единственная невестка в очень большой семье. У нас всегда проходят тои (торжества), праздники, – рассказывает Индира Темирканова, основательница бизнеса «Келин на час». – Я всегда не успевала, у меня в голове постоянно вертелась мысль: вот была бы такая служба, чтобы я могла заплатить деньги, а девочки за меня сделали келинский долг перед моими родственниками. Так эта идея проросла в бизнес-проект».

Индира рассказывает, что если устроители праздненства вдруг обделят вниманием приглашенных – гости обидятся, и тогда позор всей семье. Она непонаслышке знает, как непросто быть примерной снохой, вот и решила облегчить жизнь молодым женам.

Сегодня ее «келин» регулярно приглашают в дома поработать на семейных мероприятиях, тоях и прочих торжествах. Под каждый конкретный заказ Индира собирает нужное количество девушек. По приезду на место они сервируют стол, готовят угощения и блюда для гостей.

«Все гости будут расположены здесь. Махабат, сейчас приедет заказчица, обсудим всю программу. Потом будут дальнейшие указания», – инструктирует она сотрудниц. Когда гости садятся за стол, «келин» подходят, накладывают им салаты, спрашивают кому принести чай, кому другие напитки.

Еще одна работа «келинок» на подобных торжествах – обязанность развлечь детей. С этим ее сотрудницы тоже справляются на «отлично».

Махабат – одна из работающих на Индиру «келин»: еще некоторое время назад она играла с детьми в роли сказочного персонажа, а сейчас уже хлопочет на кухне. Девушка рассказывает, что гости на киргизских торжествах бывают разные, и всем нужно угодить.

«У всех людей разные характеры, и найти общий язык не всегда просто. Они бывают капризные, что-то хотят, а мы делаем вот так. Но это же дом, не ресторан или кафе. Трудности только в этом», – говорит Махабат.

Заказчица работой «келинок» осталась довольна и не пожалела, что решила провести день рождения внука дома:

«Девочки очень старались. Я считаю, что праздник прошел хорошо. Девочки постарались, спасибо им большое».

Работают «келин по вызову» до тех пор, пока с торжества не уйдет последний гость и пока не будет вымыта последняя тарелка. Только после этого можно считать, что их миссия завершена.

У Темиркановой большие планы по развитию бизнеса:

«Мы сейчас создаем школу по подготовке домашнего персонала, туда и няни, и официантки, и гувернантки будут входить, – рассказывает она. – Будем отбирать девочек из детских домов: обучим их и трудоустроим у нас».

Компании Индиры нет еще и года, но за это время она приняла более ста заказов и в совокупности обслужила более 5 тысяч человек. Спрос на услуги «младших женщин» в Кыргызстане оказался даже выше ожидаемого.