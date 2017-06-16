Минобороны утверждает, что лидер «ИГ» погиб от авиаудара российской авиации

Министерство обороны России заявило о гибели лидера группировки «Исламское государство» в результате воздушного удара российской авиации. По данным ведомства, Абу-Бакр аль-Багдади погиб в конце мая во время бомбардировки в южном предместье Ракки. Этот город на севере Сирии считается центральным командным штабом запрещенной в России экстремистской группировки.

Это не первое сообщение о гибели главы так называемого «Исламского государства», подобные слухи уже неоднократно появлялись в СМИ. Позднее эта информация всегда опровергалась. Последний раз о смерти лидера исламистов писали в прессе на прошлой неделе. Однако до сих пор подобных заявлений от военных ведомств воюющих с джихадистами стран не поступало.

В сообщении Минобороны говорится, что информация о гибели аль-Багдади требует подтверждения и проверяется.

Аль-Багдади возглавил группировку «Исламское государство» в июне 2014 года. Джихадисты захватили значительные территории в Сирии и Ираке и стремятся расширить свое влияние. Группировку обвиняют в многочисленных преступлениях против гражданского населения, в том числе геноциде.

Против так называемого «Исламского государства» борется, кроме прочих, международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, также направлена на борьбу с исламистами.