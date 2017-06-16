СМИ: Трамп ужесточит политику в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп ужесточит правила поездок на Кубу для американцев и ограничит сотрудничество с кубинскими компаниями, которые контролируют военные. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что президент официально объявит о своем решении во время выступления в Майами.

Такой шаг может быть признаком отхода Трампа от курса на сближение с Кубой, установленного его предшественником Бараком Обамой. После избрания президентом Трамп обещал разорвать соглашение о нормализации отношений, если Гавана откажется улучшить условия договора для Вашингтона.

Граждане США по-прежнему смогут путешествовать на Кубу, однако теперь они должны будут пользоваться услугами турагентств. Новые меры запрещают прямые платежи кубинским военным. Это может негативно сказаться на местном туризме – многие гостиницы и турагентства на острове принадлежат армии Кубы.

О курсе на сближение с Кубой Барак Обама объявил в 2014 году. Позднее он совершил на Кубу исторический визит – это была первая поездка американского лидера на остров за почти 90 лет. В 2015 году страны возобновили дипломатические отношения.