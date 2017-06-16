Началось публичное и уголовное расследование пожара в Лондоне

Британский премьер-министр Тереза Мэй назначила публичное расследование пожара в многоэтажном доме на западе Лондона.

Лондонская полиция сообщила и о начале уголовного расследования трагедии.

Жертвами пожара в 24-этажном доме стали 17 человек. Еще около 500 числятся пропавшими без вести. 37 пострадавших находятся в больницах. 17 из них – в критическом состоянии.

65 человек спасены.

Разбор завалов продолжается.

Причина возгорания, случившегося 14 июня, до сих пор не выяснена. Пожар тушили почти целый день.

Дом из более чем 120 квартир был построен в 1974 году. Как пишет Би-би-си, конструкция в подобных домах такова, что в случае пожара огонь не должен распространяться, но этого не случилось.

Пожар на севере района Кенсингтон стал самым страшным за несколько последних десятилетий.