Политзаключенный Нуриддин Джуманиязов скончался в тюрьме полгода назад

Заключенный правозащитник Нуриддин Джуманиязов скончался в колонии 31 декабря 2016 года. Администрация учреждения исполнения наказаний сообщила родственникам правозащитника, что он скончался вследствие заболевания туберкулезом.

69-летний Нуриддин Джуманиязов – член и один из учредителей правозащитного центра «Мазлум» – скончался в колонии, где отбывал срок наказания с 2014 года по сфабрикованному обвинению в «торговле людьми», 31 декабря прошлого года. Об этом «Озодлику» сообщила руководитель международной правозащитной организации «Клуб Пламенных Сердец» Мутабар Таджибаева.

– Администрация колонии выдала тело Нуриддина Джуманиязова его родственникам и заявила, что правозащитник скончался вследствие заболевания туберкулезом. Сейчас наша организация изучает подробности гибели нашего коллеги, – сказала «Озодлику» правозащитница Мутабар Таджибаева.

Напомним, что правозащитник Нуриддин Джуманиязов и его коллега Фахриддин Тиллаев 6 марта 2014 года были осуждены на 8 лет и 3 месяца каждый по обвинению в «торговле людьми». Международные правозащитные организации уверены, что обвинения, выдвинутые против Джуманиязова и Тилляева, были построены исключительно на предположениях, следствие проходило с грубейшими нарушениями уголовно-процессуальных норм.

Нуриддин Джуманиязов и Фахриддин Тилляев сообщали коллегам, что в заключении к ним применялись жестокие пытки.

Нуриддин Джуманиязов и Фахриддин Тилляев являлись членами оппозиционной партии «Эрк» («Воля»), основателем которой является проживающий в Турции узбекский политик Мухаммад Салих.

В одном из своих интервью «Озодлику» он говорил, что оба правозащитника оказались в тюрьме по сфабрикованным обвинениям и исключительно из-за членства в оппозиционной партии.

Нуриддин Джуманиязов состоял в правозащитном центре «Мазлум» с 2003, являлся одним из его учредителей. В 2012 году он принял участие в создании Союза независимых профсоюзов для поддержки трудовых мигрантов и возглавил его Ташкентское отделение.