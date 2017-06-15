Путин уклонился от ответа об участии в выборах президента России

Главной задачей будущего президента России будет борьба с бедностью и обеспечение роста доходов населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. При этом Путин не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующий срок. Глава государства отметил, что выбирать нового президента будут жители страны.

Отвечая на вопрос об акциях протеста в России, президент заявил, что «некоторые спекулируют трудностями». Кого он имел в виду, Путин не уточнил.

Путин и ранее уклонялся от прямого ответа о своем персональном участии в выборах. В Кремле заявляли, что российский лидер не думает об этом и никакой предвыборной кампании не ведется.

О своем намерении баллотироваться в президенты уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.