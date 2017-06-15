Президент Путин проводит свою очередную прямую линию

Президент России Владимир Путин в четверг проводит так называемую прямую линию, в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан. Трансляцию мероприятия ведут государственные телеканалы. По данным «Интерфакса», президенту поступило уже около двух миллионов вопросов.

Это уже 15-я по счету прямая линия Путина, в прошлом году она длилась почти 4 часа.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. На протесте в Москве одним из лозунгов был: «Россия без Путина!» Ответит ли президент в ходе прямой линии на вопросы о коррупции, неизвестно.

О том, как репетировали прямую линию – 2017, читайте здесь